Ele viajou 2 vezes de país para beijar na boca e em todas aconteceu a mesma coisa

Um britânico comoveu milhares de internautas no TikTok após expor as duas grandes decepções amorosas da vida, que além do coração quebrado, o deixou com prejuízos financeiros.

David Stevenson, de 32 anos, contou nas postagens que se envolveu com uma mulher espanhola através das redes sociais. Depois de uns tempos, eles marcaram de se encontrar e o britânico decidiu voar até a cidade dela.

Acontece que, no momento em que ele pousou no país, após percorrer 1.600 km, a garota simplesmente desapareceu. Não houveram mais mensagens e ele ficou ‘plantado’ no aeroporto. A única alternativa foi retornar para a Inglaterra.

“No momento em que voei para a Espanha, ela ficou em silêncio. Voltei para solo britânico e nada. É pura decepção. Você está gastando tantas horas de sua vida investindo nessa pessoa, por telefonemas, mensagens. Tudo”, desabafou.

Após um tempo, David deu início a um novo relacionamento virtual. Ele quis viajar novamente para encontrar a crush e desta vez estava esperançoso.

No entanto, o pior pôde acontecer: a moça informou de última hora que estava isolada com Covid-19 e cancelou a estadia dos dois em um hotel que haviam locado.

“Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava com Covid, foi um momento muito ruim e ela estava muito arrependida. Se você tem Covid, você me manda uma mensagem no dia anterior dizendo ‘David, eu sinto muito, mas estou doente’”, relembrou.

Assista