Muitos casais, não importa quanto tempo estão juntos, chegam em um momento em que os conflitos e discussões são tão grandes, que é a hora de terminarem o namoro.

A verdade é que alguns desses tais conflitos e crises já estão um pouco manjados e são gatilhos para muita disquitagem.

Foi pensando nisso que listamos alguns deles para você ficar por dentro e, de quebra, receber algumas dicas para evitá-los.

6 razões que estão fazendo muitos casais terminarem o namoro repentinamente:

1. Distância

Para alguns sortudos, um namoro a longa distância funciona e muito. Porém, para a maioria, o relacionamento já começa com data marcada para o fim.

Por isso, para quem quer entrar nessa, já saiba que será necessário abrir mão de muita coisa e juntar energia para alimentar os sentimentos.

2. Intenções diferentes

Essa história é clássica: você está em um namoro, mas seu companheiro (a) não acrescenta em nada para os planos do futuro. Por exemplo, você quer casar, mas ele (a) não.

Pode não parecer, mas isso é uma grande razão para acabar com o relacionamento. Por isso, antes de começar a namorar, alinhe as intenções com seu crush.

3. Ciúme excessivo

O ciúme em excesso estraga qualquer relacionamento! Isso envolve proibir o parceiro (a) de sair, ter redes sociais e contato com outras pessoas.

A cura para esse ciúme doentio e possessivo é apenas uma: terapia!

4. Traição

Existem duas grandes situações dentro da traição. Aquele deslize ocasional, como um beijo ou relação sexual única, sem interesse de continuidade, com outra pessoa.

E o relacionamento longo, com diversos encontros, relações sexuais e, em alguns casos, até filhos.

Não importa qual for a modalidade, uma traição é um grande pontapé para o fim de um namoro, e isso só pode ser resolvido com o próprio casal entrando em consenso.

5. Acabou o amor

Essa razão é bem sutil e difícil de ser notada, mas existem muitos casais que perdem a atração, amor e calor da paixão.

Nessas horas, o companheiro (a) se torna um amigo e não há mais motivos para seguir em frente. A solução para isso pode ser no psicólogo ou buscar maneiras de reatar a chama do amor no dia a dia.

6. Conflitos constantes

Por último, esse é mais um gatilho para muitos términos por aí: as brigas intermináveis, sem acordos e sem soluções.

Na grande maioria dos casos, o casal que não consegue entrar em um consenso não possui muita maturidade e precisa saber controlar mais as emoções.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!