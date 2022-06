Empresa oferece 500 vagas de emprego para início imediato em Goiânia

A empresa Tahto Call Center está com 500 oportunidades de emprego para trabalhar com atendimento ao cliente, em Goiânia. As vagas são para início imediato e os candidatos não precisam possuir experiência.

Os novos funcionários vão receber um salário mínimo (R$ 1.212), além de benefícios como vale alimentação e transporte, plano de saúde, auxilio creche, entre outros.

Os selecionados devem cumprir uma carga horária de 36 horas semanais com um dia de folga.

Para participar do processo seletivo, basta ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e conhecimento em informática. Além disso, também é preciso ter todos os documentos necessários para contratação, listados no site da empresa.

A seleção será feita apenas via internet. Os interessados devem acessar a página da Tahto, criar uma conta na plataforma e se candidatar à vaga desejada.