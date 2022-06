Festa do Milho em Joanápolis já tem data para acontecer

Foi anunciada nesta segunda-feira (27) a data para a tradicional Festa do Milho de Joanápolis. A comemoração recheada de música e comidas típicas vai acontecer entre os dias 1º e 02 de julho.

A cerimônia de abertura do evento, que vai ser realizado na Praça Olinda Ventura de Moraes, será na sexta-feira (1º) a partir das 19h com apresentação da orquestra de violeiros.

Um pouco antes da comemoração cultural começar, os agrônomos também terão a oportunidade de participar da oficina “empreender no campo”, com o Sebrae, às 14h. Na mesma data, será realizada a escolha da rainha da festa.

A programação segue recheada no sábado (02), que começa com uma exposição de carros antigos, às 16h. No mesmo horário também ocorre o passeio ciclístico chamado Trajeto do Milho.

A noite do último dia de festa começará com a apresentação da nova Rainha, às 19h. Para encerrar com chave de ouro, haverá apresentações artísticas à partir das 20h.