“Tirou meu chão, minha vida”, diz irmã de deficiente assassinado pelo padrasto

A morte de Josué Rodrigues da Silva, de 39 anos, deficiente intelectual assassinado pelo padrasto em Luziânia no dia 10 de junho tem causado revolta em familiares e amigos.

Na noite do crime, Milton da Costa, 75 anos, afirmou ter confundido o enteado com um assaltante, por causa da baixa iluminação durante a noite, e atirado contra ele.

Irmã da vítima, Gisele Rodrigues da Silva, 40 anos, relatou que desde criança Josué morava com a mãe e o padrasto em uma chácara, na zona rural da cidade. Antes de morrer, ele estava trabalhando para o homem.

“Meu irmão fazia companhia para ele. Quando falava que ia sair, o Milton ficava nervoso, não deixava ele ir para lugar nenhum”, disse ao Portal 6.

“Deu um tiro à queima roupa, disse que confundiu ele com um ladrão. A Polícia Civil disse que o tiro foi de perto. Não tinha como confundir, conhecia ele desde pequeno”, afirmou.

Gisele era a tutora de Josué e conta que diversas vezes tentou convencer a mãe e padrasto de deixá-lo morar com ela.

“Ele era muito ativo e entendia as coisas. Estava com pneumonia quando morreu. Eu pedi para cuidar dele, eu que ficava com ele no hospital. Mas ela [a mãe] falava que não precisava”.

“Um dia eu pedi para ele ficar comigo, para eu cuidar dele e ela olhou para mim com a cara bem ruim. Ele era oprimido”, continua.

À reportagem, ela afirmou temer que o padrasto saia da prisão. “Eu não quero ele impune, quero que ele apodreça na cadeia. Eu quero justiça”.

“Não tem dia, não tem noite, não tem nada. Tirou meu chão, minha vida. Ele chegava aqui em casa e me abraçava, me beijava. Chegava com medo, falando que tinha que ir embora para a casa do padrasto”, concluiu.