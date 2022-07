Com mais de 350 vagas e salário de até R$ 17 mil, concurso público em Goianésia tem edital publicado

A Prefeitura de Goianésia divulgou o edital do concurso público da cidade que oferece mais de 350 vagas de emprego, com salários que podem chegar até R$ 17 mil.

As oportunidades são para as áreas de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente de trânsito, assistente de educação infantil, assistente de gestão administrativa, atendente de consultório dentário, fiscal de edificações, fiscal de serviços públicos, fiscal de tributos.

Também estão disponíveis vagas para técnico em enfermagem, técnico em radiologia, analista de controle interno, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, fiscal de vigilância sanitária, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, veterinário, nutricionista, profissional do magistério e psicólogo.

Além do quantitativo imediato, também será formado cadastro de reserva com mais de 1 mil selecionados. Dos cargos, 5% são reservados especialmente para pessoas com deficiência (PCD).

O concurso vai ser realizado pelo Itame Instituto de Consultoria e Concursos, com inscrições na plataforma digital da banca entre os dias 08 e 28 de agosto.

Para os cargos que exigem somente o ensino médio completo, a taxa de inscrição será de R$ 90, enquanto para os de nível superior será cobrado R$ 110.