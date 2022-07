Pais querem demissão de professora após descobrirem as fotos que ela publica no Instagram; veja

Uma professora de artes de um colégio em Nova Jersey (EUA) começou a enfrentar enormes problemas com os pais de alunos após os adultos decidirem que o corpo da mulher interferia no aprendizado das crianças.

De acordo com os tutores, a estrutura corporal da docente chamava muito atenção e seria capaz de tirar o foco dos estudantes. Além do mais, as fotos postadas no Instagram pela mulher seria uma outra problemática.

Os pais dos menores informaram à direção do colégio que sentiam bastante desconforto com as publicações, já que a professora exibia decotes e vestidos colados na rede social.

No entanto, toda a movimentação foi em vão, pois a profissional acabou ganhando uma rede de apoio enorme, que aumentou em quase 740 mil seguidores. A direção do colégio também defendeu a trabalhadora.

O comando de ensino reforçou que a vida particular da mulher não interferia na qualidade profissional dela, nem mesmo o formato do corpo deveria ser um problema. Afinal, não existem culpas nesta questão.

No perfil da docente, milhares de pessoas se solidarizaram e comentaram frases de apoio à professora. Veja as fotos!

