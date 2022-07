Vereador de Anápolis vai tirar licença por 60 dias para disputar eleições

O vereador Luzimar Silva (PMN) vai se licenciar por 60 dias, a partir de 1º de agosto, para focar na campanha eleitoral. O parlamentar vai concorrer ao mandato de deputado estadual.

Ao Portal 6, ele explicou que deixa temporariamente o cargo em Anápolis para evitar que o próprio trabalho na Câmara Municipal fique prejudicado.

“Não acho certo estar numa disputa e com atividade parlamentar. Não é justo. Ou a cabeça fica na campanha ou na Câmara”, destacou.

Quando Luzimar sair de licença, quem assume a cadeira é Odenilton de Oliveira (PMN), eleito como segundo suplente em 2020. O primeiro era Teles Júnior, que migrou para o PDT e, portanto, perde a vaga.

O futuro integrante do Legislativo anapolino tem 51 anos e obteve 533 votos na última eleição. Odenilton ficou empatado com Jean Carlos. Todavia, como é mais velho acabou ficando com a cadeira.