Gustavo Mendanha suspende agenda em solidariedade a Caiado

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), cancelou todos os compromissos deste domingo (03) devido a morte do filho do governador Ronaldo Caiado (UB). Ronaldo Filho, de 40 anos, é fruto da relação entre Caiado a a primeira esposa, Thelma Gomes.

Pelas redes sociais, o pré-candidato ao Governo de Goiás manifestou pesar pela dor do adversário. “Em sinal de respeito, suspendi minha agenda deste domingo e estou em oração, pedindo que Deus conforte o coração da família”, escreveu.

Recebi com tristeza a notícia da morte precoce do filho de Ronaldo Caiado, Ronaldo Filho. Nenhuma dor no mundo se compara a uma perda como essa. Em sinal de respeito, suspendi minha agenda deste domingo e estou em oração, pedindo que Deus conforte o coração da família.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), também expressou condolências à família. “Eu e minha esposa, Thelma Cruz, somos amigos da família e estaremos sempre ao lado de todos. Nos unimos em oração por Ronaldo Filho e pedimos para que todos os milhares de goianas e goianos façam o mesmo”, afirmou.

Na manhã deste domingo, fomos infelizmente surpreendidos com a lamentável notícia de que Ronaldo Ramos Caiado Filho, batizado com o mesmo nome do pai, deixou-nos. Ronaldo era um dos quatro filhos do governador.

