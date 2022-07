O governador Ronaldo Caiado usou as redes sociais no início da noite deste domingo (03) para falar sobre a morte de Ronaldo Caiado Filho.

O chefe do Executivo Estadual inicia a publicação com a frase “meu filho querido”, fala do sofrimento da perda e encerra com outra frase pedindo para que Deus “o acolha na Sua Glória Infinita”.

Morte

Fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado com Thelma Gomes, Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, morreu neste domingo (03) e está sendo velado Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia, em cerimônia reservada à família e pessoas mais próximas.

O Governo de Goiás não informou a causa da morte, mas já se sabe que o rapaz foi encontrado morto na fazenda da família, em Nova Crixás.

Ronaldo Caiado Filho era o segundo dos quatro irmãos, Anna Vitória, Maria e Marcela.

Ao longo do dia diversas autoridades políticas, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestaram oferecendo condolências à família do governador de Goiás.