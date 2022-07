Corpo de Ronaldo Caiado Filho é cremado nesta segunda-feira (04)

O corpo do filho do governador Ronaldo Caiado, Ronaldo Ramos Caiado Filho está previsto para ser cremado na manhã desta segunda-feira (04), no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. Aos 40 anos, ele foi encontrado morto na manhã de domingo (03), na fazenda da família em Nova Crixás – região Norte do estado.

O velório ocorreu no mesmo local e seguiu até às 23h de domingo, contando com a presença de familiares, amigos e políticos. Ronaldo Caiado estava bastante emocionado e não falou com a imprensa.

Tragédia

Ronaldo Filho é fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado com a pedagoga Thelma Gomes.

O administrador de empresas era o segundo dos quatro irmãos, Anna Vitória, Maria e Marcela.

O Governo de Goiás não informou a causa da morte. Ao longo do domingo, diversas autoridades políticas, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestaram oferecendo condolências à família do governador de Goiás.