Goiânia ganha novo complexo de salas de cinema com atendimento VIP

Os cinéfilos de Goiânia ganharam uma nova opção para acompanhar os lançamentos da indústria cinematográfica. A partir desta quinta-feira (07), o Shopping Bouganville inaugura um novo complexo de salas de cinema.

A novidade está de volta ao centro comercial após um hiato de quatro anos, quando o espaço pertencia ao Lumière. Agora o local será administrado pela rede Cinemais.

Ao todo, o complexo conta com cinco salas, sendo duas delas VIP, as primeiras da capital. Nesta última modalidade, os frequentadores contarão com algumas comodidades como atendimento com garçom e cardápio exclusivo.

Além destes benefícios, outras facilidades são poltronas em couro, reclináveis e com mesa de apoio para os alimentos.

Para o retorno serão exibidos os filmes Thor: Amor e Trovão, além de Minions 2 e Top Gun: Maverick. O valor dos ingressos não foram divulgados.