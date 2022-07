Acidente deixa motociclista em estado gravíssimo em Goiânia

Um motociclista de 50 anos foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) na manhã desta quinta-feira (07). Ele se envolveu em um acidente com um caminhão, no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua 13, no Setor Aeroviários, em Goiânia.

Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o condutor da motocicleta seguia Rua 13 sentido Avenida Perimetral Norte e o motorista do caminhão Mercedez Benz estava em sentido contrário.

Assim, logo no cruzamento eles se encostaram lateralmente, momento em que o motociclista ficou seriamente ferido.

Conforme a DICT, o motorista do caminhão, de 25 anos, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Nenhum deles teve a identidade revelada.