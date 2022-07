Para não ser roubada, mulher beija ladrão e mesmo assim fica sem celular

Um caso bastante atípico de roubo impressionou equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no último domingo (03), e agora as autoridades estão empenhadas na investigação do caso.

É que a mulher de Ipatinga (MG) foi rendida por um ladrão armado, que ordenou a entrega do celular da vítima. Acontece que ela se recusou.

Confuso com a negação, o homem perguntou se ela poderia dar outra coisa em troca. Logo, os dois entraram em consenso que poderia ser um beijo.

As câmeras de segurança da rua em que a situação ocorreu flagraram o exato momento que a vítima beija o suspeito.

No entanto, o homem não cumpriu com a promessa. Após o momento dos dois, ele pega o celular e foge do local. A mulher, desesperada, acionou a PMMG.

Os agentes até chegaram a deter um suspeito, porém, ela não conseguiu confirmar se era o mesmo rapaz e, por falta de provas, foi liberado. Agora, o caso segue sob investigação na Delegacia de Plantão de Ipatinga.