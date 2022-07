Wesley Safadão tem show de R$ 700 mil suspenso pela Justiça do Amazonas

No final da tarde quarta-feira (6), o juiz titular da 1ª Vara da Comarca de Tabatinga, município a 1.110 km de Manaus, suspendeu um show do cantor Wesley Safadão previsto para ocorrer no 8º Festival das Tribos do Alto Solimões, o Festisol, que ocorre entre 25 e 28 de agosto.

Uma ação civil pública havia sido ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas, com tutela de urgência, para suspender a realização da apresentação, que custaria R$ 700 mil aos cofres do município. A ação, proposta no final de junho, afirma que a população enfrenta uma situação precária em termos de infraestrutura e saúde. Com a decisão do juiz, o município deverá abster-se de efetuar qualquer pagamentos com recursos públicos para o artista, sob pena de multa no valor de R$ 500 mil.

Na decisão, o juiz afirma ter se baseado em casos anteriores para pedir a suspensão, se referindo a um show da dupla Bruno e Marrone, em Ucururituba, em junho deste ano. Ela acabou ocorrendo pois a prefeitura do município afirmou que empresários bancariam o show. O mesmo pode ocorrer no caso de Safadão, caso a prefeitura de Tabatinga encontre empresas dispostas a bancá-lo.

A ação cita que o município teria celebrado um convênio com o governo do estado para o pagamento do show, mas este não chegou a ser anexado pelo governo e tampouco foi apresentada justificativa para o valor de R$ 700 mil. Diz ainda que Safadão, cearense, não teria relação com a cultura local, e que o dinheiro deveria ser usado para outros investimentos na cidade.

O magistrado também autorizou o uso de força policial para a apreensão de bens caso o evento acabe sendo realizado de acordo com os planos atuais, isto é, com a verba pública. Também foi marcada uma audiência de conciliação para sexta-feira da semana que vem (15), onde devem participar representantes da prefeitura de Tabatinga e do Ministério Público do estado.