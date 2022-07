Mulher morre atropelada ao descer do meio fio, em Goiânia

Uma mulher, de 43 anos, morreu ao ser atropelada na Rua Campos Elíseos, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 9h desta sexta-feira (08).

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima seguia à pé, por dentro da Praça do Palmito e, ao aproximar da Rua Campos Elíseos, desceu o meio fio.

Nesse momento, um veículo Honda CRV, de cor cinza, que realizava o contorno da praça e seguia sentido centro, atropelou a mulher. Não havia faixa de pedestre nesse trecho.

Com o impacto, a vítima caiu na pista. A condutora do veículo, de 44 anos, ficou todo o tempo no local e acionou o socorro imediatamente. Ela foi submetida ao teste de bafômetro, que deu negativo