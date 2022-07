Goiás tem primeiros casos confirmados de varíola dos macacos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) confirmou neste sábado (09) os dois primeiros casos de varíola dos macacos em Goiás.

Os dois pacientes são homens, de 33 e 34 anos, e moradores de Aparecida de Goiânia. Ambos estão em isolamento domiciliar e são monitorados por equipes do município.

No boletim divulgado na sexta-feira (08), eram seis os casos suspeitos de infecção pelo vírus Monkeypox, sendo três em Goiânia, dois em Aparecida e um em Mineiros, no sudoeste do estado.

Pessoas próximas aos casos suspeitos, de acordo com a SES-GO, são monitoradas pelas equipes de vigilância das cidades.

A transmissão da doença se dá por contato próximo com lesões, materiais contaminados, gotículas respiratórias e fluidos corporais. O surto não tem relação com os macacos, apesar do nome.