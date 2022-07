Wolmir Amado é confirmado como o nome do PT para disputar o Governo de Goiás

O nome do professor Wolmir Amado para disputar o Governo de Goiás foi confirmado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) durante encontro estadual da legenda realizado neste sábado (09), em Goiânia. “Aqui em nosso chão goiano está surgindo um movimento primaveril, o Movimento Primavera do Cerrado”, discursou o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás.

“Hoje, juntos e com energias revigoradas, somos convocados a propor, para todos os goianos e goianas, que participem desta caravana primaveril, a esperança, a fraternidade e a paz; para florescer uma agenda de inclusão social, política e econômica; para desabrochar no coração de cada pessoa, sobretudo daquelas pessoas mais esquecidas, abandonadas, pobres, vulneráveis e tristes a vontade de viver, de amar e de ser feliz”, acrescentou.

O PT forma uma federação com o PCdoB e PV e busca, no estado, fechar com outros partidos que estão nacionalmente alinhados com a candidatura de Lula à Presidência do República. Caso do PSB, que até pouco tempo tinha como pré-candidato ao Executivo Estadual o ex-governador José Eliton. Ainda não há um possível vice oficial para a chapa.

No encontro, também foi feita a previsão de nomes que disputarão por vagas na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e Câmara dos Deputados. Pré-candidatura ao Senado Federal ainda está sendo discutida pelo partido e a federação ao qual o PT está inserido. Definições devem ocorrer até as convenções partidárias, previstas para começar no mês que vem.

Wolmir Amado tem 60 anos. Nascido em Paim Filho (RS), vive em Goiás há 40 anos. Mestre em história, doutor e pós-doutor em ciências da religião, ficou à frente da PUC Goiás por 19 anos. É casado com a também professora Suely Amado, com quem tem um casal de filhos. Já recebeu títulos de cidadão goiano e cidadão goianiense.