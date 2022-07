Influencer trans faz confissão polêmica sobre procedimentos que a cada fim de relacionamento

Uma mulher trans decidiu compartilhar com os seguidores o porquê de possuir tanto preenchimento nos lábios, que estão atipicamente gigantes e a revelação chocou milhares de pessoas.

Segundo a usuária do TikTok, onde publica vídeos constantemente, todas as vezes que ela se decepciona em uma relação e rompe, a primeira atitude é aplicar mais mililitros de ácido hialurônico nos lábios.

O grande problema é que, nos últimos dois anos, a moça já terminou com 6 namoros. Ou seja, a boca da mulher está enorme e isso tem preocupado os usuários.

“Moça, você está arruinando o próprio rosto”, “mulher para com isso” são alguns dos comentários feitos por internautas, que avaliam o método como um tipo de ‘autocastigo’.

No entanto, aparentemente, a jovem não liga muito para os comentários, inclusive responde inúmeros com vídeos do rosto e do corpo.

Assista