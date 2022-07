Extinção do estacionamento gratuito no Passeio das Águas provoca discussões nas redes sociais

Um dos únicos shoppings de Goiânia que oferece estacionamento gratuito aos frequentadores, o Passeio das Águas está prestes a pôr um fim no benefício.

A especulação ganhou força após um internauta publicar uma foto nas redes sociais em que é possível visualizar um guichê de pagamento.

E aí cês tão pronto pra pagar estacionamento? pic.twitter.com/XWkqT5ZqJ5 — lucindo (@gabriellucindoo) July 9, 2022

A decisão pareceu não agradar alguns usuários e deu o que falar sobre a veracidade da extinção da gratuidade no local.

Para sanar as dúvidas dos frequentadores, o Portal 6 apurou que a cobrança irá começar a partir do dia 25 de julho. Entretanto, ainda não se sabe qual será o valor atribuído ou como a ação irá impactar no fluxo de clientes.

Vale ressaltar que a decisão de estabelecer um preço para o estacionamento já foi motivo de revolta, em 2014, por parte de alguns visitantes do Shopping Flamboyant que, à época, aderiu a proposta.

Com a decisão, apenas o Shopping Cerrado, localizado na Avenida Anhanguera, segue oferecendo um ambiente gratuito para abrigar os veículos na capital.