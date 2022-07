Jovem de 18 anos é presa após ser flagrada agredindo avós e a própria mãe em Anápolis

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (14) suspeita de agredir os próprios avós e a mãe.

De acordo com a Polícia Civil, ela bateu no avô, de 67 anos, com chutes e socos na última terça-feira (12). Nesta quinta, ela agrediu a mãe, de 43 anos, e a avó, de 72.

As vítimas disseram à polícia que sofrem violência da jovem diariamente há cerca de quatro meses, quando ela decidiu adotar um nome masculino e passou a ser agressiva.

Ela foi levada à cadeia pública e vai responder pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal.