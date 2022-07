Com mais de 5 mil vagas, edital do concurso público para professores do estado em Goiás é publicado

O Governo de Goiás divulgou, nesta sexta-feira (15), o edital do concurso público para de 5.050 vagas no cargo de professor nível III, do quadro permanente do magistério da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As inscrições poderão ser feitas no período de 14 de agosto a 12 de setembro. A taxa de inscrição será de R$ 100.

A seleção será realizada em três etapas: provas objetivas e discursivas, com caráter classificatório e eliminatório; e a prova de títulos, que possui apenas função classificatória. A primeira fase do concurso ocorrerá em 25 de setembro. Os aprovados vão atuar na rede estadual de ensino, em todas as regiões de Goiás. A convocação dos aprovados começará no início de 2023.

A remuneração inicial é classificada conforme a carga horária estabelecida pela Seduc, podendo ser 20h, 30h ou 40 horas semanais e varia de 1.971,69 a R$ 3.943,37. Os valores serão acrescidos pelo auxílio-alimentação, de R$ 500; e auxílio aprimoramento, também de R$ 500, nos termos das legislações vigentes.

É a primeira vez que são ofertadas vagas para profissionais Indígenas, Quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille. Este será o maior concurso realizado na Educação nos últimos 12 anos em Goiás. O concurso anterior, realizado em 2018, os aprovados não foram convocados à época. No início de 2019, a atual gestão fez o chamamento dos 500 professores aprovados.

Para mais informações, os interessados devem acessar o Edital 007/2022 na íntegra, assim como os demais comunicados, disponíveis nos portais da Escola de Governo https://www.escoladegoverno.go.gov.br/ e do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades (http://www.iades.com.br), instituição responsável pela organização do certame.