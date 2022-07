Indignada, moradora vai à Câmara e reclama de obra do novo Centro Administrativo: “deixaram essa porcaria”

Uma moradora da região Central de Anápolis foi à Câmara na manhã desta sexta-feira (15) para expressar a insatisfação com a obra abandonada do novo Centro Administrativo.

Aos gritos, Paula Rosa protestou contra o abandono ainda na abertura da sessão extraordinária que vai votar, entre outras pautas, a autorização para que a prefeitura contrate empréstimo de até R$ 500 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

“Vocês deixaram essa porcaria aqui para os moradores. Nós temos culpa também. Somos moradores e fomos coniventes com essa porcaria que vocês deixaram”, disse.

Ela ainda fez gestos de cifras com a mão e criticou os parlamentares. “E tem essa turma de gente ganhando esse salário gordo”, completou.

Em dado momento, o presidente da Casa, vereador Leandro Ribeiro (PP), interrompeu a sessão para dizer à cidadã que a culpa do abandono da obra era da gestão anterior à do prefeito Roberto Naves.

“A obra vai ser reiniciada a partir do mês que vem. Houve um erro grave de projeto”, explicou Ribeiro.

Licitação marcada

A Prefeitura de Anápolis marcou para a próxima segunda-feira (18) a licitação para retomada das obras do novo Centro Administrativo. Ela foi anunciada em julho do ano passado, mas nunca saiu do papel.

O local se tornou perigoso, com a presença constante de traficantes, e até mesmo um corpo já foi encontrado na estrutura.