6 situações que quem ainda não passou corre o risco de passar em um motel

As experiências de ‘primeiras vezes’ em motel são quase sempre bastante engraçadas, seja por não fazer a menor ideia de como tudo funciona, seja por vergonha ou receio.

A infinidade de botões para comandar as luzes, som, TV e hidromassagem pode acabar confundindo muita gente.

E os registros de desastre que acontecem em motéis pelos mais desatentos são infinitos e até cômicos.

Pensando nisso, separamos uma lista de situações chatas ou constrangedoras que pode acontecer com você, caso não esteja prestando bastante atenção. Confira!

6 situações chatas que quem é desatento pode acabar passando no motel

1. Inundar o quarto

Na maioria dos motéis, para conseguir liberar a água para encher a banheira, é preciso ligar na recepção e solicitar o desejo.

Inclusive, isso já serve como dica para que você não perca horas buscando pelo botão na suíte.

O problema é que, depois que liga, é preciso desligar também, pois algumas não param de encher sozinhas.

Ou seja, quando se der conta, muito provavelmente, todo o quarto estará alagado e as coisas que estiverem no chão também estarão completamente encharcadas.

2. Prejuízo de milhões

Estrategicamente, a casa disponibiliza comida, bebida, champagnes, preservativos e brinquedos eróticos para os casais se sentirem atraídos a comprar e consumir.

Acontece que tudo na suíte que for utilizado – exceto toalhas, cobertores e sabonetes – tem de ser pago na saída.

Não vai achando que pode beber e comer de graça, porque isso te resultará em um prejuízo enorme na hora de ir embora.

Acredite: eles conferem tudo! Nada passa despercebido.

3. Danos no veículo

Uma outra clássica situação chata que acontece com frequência nos motéis é a batida da lateral no carro, na hora de estacionar.

Isso porque as garagens privadas de cada suíte são bastante estreitas. Ou seja, caso o motorista seja um pouco ‘barbeiro’, as chances de ele ralar a lateral do carro são grandes.

Neste caso, é bom ser bem cauteloso na hora de entrar e sair da vaga, pois essa batida pode atrapalhar bastante a noite, que tinha tudo para ser feliz.

4. Susto com a TV

Essa situação pode receber o título da mais engraçada entre todas. As TV’s dos motéis são programadas com alguns canais, mas a maioria deles transmitem apenas conteúdo adulto.

Ligar a TV em busca de um filme descontraído ou romântico é uma péssima escolha, pois as cenas podem assustar um pouco quem não busca aquele tipo de categoria.

5. Dormir com frio

Para quem decide passar toda a noite na suíte pela primeira vez e não sabe sobre a opção de solicitar cobertores, pode sofrer com uma noite bem fria.

Então fica como dica: a maioria dos motéis só disponibilizam os cobertores, caso seja solicitado na recepção.

6. Menor idade não é permitido

Que a entrada de adolescentes não é permitida em motéis, isso todo mundo já ouviu falar. No entanto, alguns motéis acabam não fiscalizando à rigor esta questão.

Isso pode se tornar um grande problema, caso alguém descubra. Seja a fiscalização ou até mesmo os responsáveis, será uma baita cena constrangedora, além de render uma multa.

