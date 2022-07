Condomínio de luxo em Goiânia promete ser como resort particular para moradores

Um projeto para a construção de um condomínio de luxo em Goiânia promete trazer uma pegada inovadora para a capital.

O Oásis Laguna está sendo construído na GO-020, na saída para Bela Vista, com um perfil de resort particular com acesso a um parque completo com piscina, sport bar, pistas esportivas de bicicleta e de skate.

Com quadra de tênis, e de areia, espaço gourmet adulto e infantil, playground e academia – os lotes são de 250 metros quadrados cada.

Além das atrações, o ambiente será o primeiro do município a contar com uma pista de boliche privativa para os moradores.

“Eu estou sem palavras para tanta inovação. Acredito que o empreendimento valorizará ainda mais a nossa capital”, aposta a corretora Laís de Souza.

O projeto foi apresentado na última semana de junho e ainda não tem data marcada para o lançamento.