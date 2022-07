Marconi Perillo anuncia pré-candidatura ao Governo de Goiás

Em evento na manhã deste sábado (16) no Clube Jaó, em Goiânia, Marconi Perillo (PSDB), sob gritos de “fala, fala”, declarou que é pré-candidato ao Governo de Goiás. Marconi administrou o estado em quatro ocasiões.

Antes de declarar-se disposto a concorrer, um vídeo com retrospectiva dos tempos de governo animou a plateia que veio de diversos municípios. Prefeitos e ex-prefeitos, além de antigos aliados, lotaram ônibus de gente que “ajudou” Marconi a se decidir.

Em discursos acalorados, tucanos criticaram a atual gestão de Ronaldo Caiado (UB). Na enquete feita pelo PSDB sobre cargo que Marconi deveria disputar, 1% para deputado federal, 6% para senador e 93% para governador.

Depois do anúncio, em um telão, o ex-governador discursou. “Não temos recursos, não temos poder, não temos a máquina”, disse.

“Quando olho para a nossa história, sempre digo que valeu a pena. Andando por Goiás, sobretudo em encontros, ouvi relatos emocionantes”, lembrou.

Sobre a pesquisa Serpes/O Popular, divulgada neste sábado, o deputado Helio de Sousa (PSDB) considerou: “Quem vota pra Marconi a Senador vota pra governador”. No levantamento, o tucano apareceu com 19,1% liderando a disputa.

