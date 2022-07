Homem é preso em flagrante por ameaçar ex-esposa e desacatar policiais em Anápolis

Uma mulher de 41 anos denunciou ter sido ameaçada pelo ex-marido e agredida pela ex-sogra na tarde deste sábado (16), em Anápolis. O caso aconteceu no bairro Adriana Parque.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima e encontrou o homem, de 47 anos, chutando o portão da residência dela. Ele portava uma faca na cintura e dizia que iria “resolver uma situação” com a ex-companheira.

Em seguida, o suspeito proferiu ofensas contra os policiais, que deram voz de prisão. O homem não obedeceu às ordens e ofereceu resistência aos agentes, que tiveram de usar força física para algemá-lo.

A mulher alega ter se separado do ex-esposo no dia anterior. No sábado, porém, ele e a mãe teriam ido até a casa da denunciante, que teria reafirmado não querer mais continuar com o relacionamento.

Antes da PM chegar ao local, a vítima ainda teria sido agredida pela ex-sogra com uma paulada no braço esquerdo.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e pode responder por crimes desacato e por portar arma branca fora da residência. A ex-mulher desistiu de prestar queixa por ameaça contra ele.

No corpo do homem, foram identificadas várias escoriações no rosto, orelha e ombro. Com isso, um exame de corpo de delito foi solicitado.