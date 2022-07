Hospital de Formosa está com 22 vagas de emprego em aberto para diversas áreas de atuação

O Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad está com processo seletivo em aberto para preenchimento de 22 vagas com atuação em diversas áreas.

Os cargos disponíveis são para as áreas de assistente financeiro, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, técnico de mobilização ortopédica e também para terapeuta ocupacional.

Os candidatos devem encaminhar os currículos atualizados até o dia 20 de julho para o endereço de e-mail: [email protected]

No currículo, o interessado precisa descrever a data que iniciou e terminou as experiências profissionais na área de atuação desejada, assim como um e-mail válido para que a contratante possa entrar em contato.

A seleção vai acontecer entre os dias 21 de julho a 01 de agosto e o hospital entrará em contato por WhatsApp e por telefone com os candidatos selecionados.

O edital para as vagas pode ser acessado pelo interessado por meio do site do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED).