Anapolina viraliza ao revelar gravidez para a família durante o casamento

Uma jovem anapolina e o esposo decidiram presentear as famílias com uma sequência de emoções no dia do casamento e o vídeo, que foi publicado no TikTok, alcançou quase 700 mil visualizações.

Ingrid Martins, de 27 anos, se apaixonou por Welton Ivan Machado há 11 anos e oficializou a união no último dia 02. Na data, o casal aproveitou a presença de todos para revelar a gravidez da jovem e ainda o gênero do bebê.

A irmã mais nova da moça, Stefany Martins, de 21, compartilhou o compilado de vídeos na plataforma e explicou que Ingrid teria escondido a gravidez de todos, alegando estar com um problema no fígado – para justificar os enjoos e a pausa com as bebidas alcóolicas.

Ao G1, Ingrid contou que a neném que espera, Ana Clara, foi quista por toda a família há tempos, mas que decidiu, juntamente do parceiro, esperar até o casamento.

“Eu, meu esposo e minha família sempre quisemos muito um nenenzinho, mas queríamos esperar o casamento para ter um filho, ainda que já morássemos juntos”, explicou.

Grávida de cinco meses, a anapolina explica que não pôde comprar nada para o enxoval da filha, devido ao sigilo que manteve. No entanto, após a anunciação, inúmeros familiares emocionados começaram a ajudar.

“Ainda não compramos nada, mas as pessoas ficaram tão emocionadas que depois da festa nos deram várias coisas”, contou.

Assista