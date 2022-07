Onda gigante invade festa de casamento no Havaí e causa destruição

Convidados de um casamento em uma casa de festas no Havaí registraram o momento no qual uma onda de grandes proporções “invadiu” a festa, destruindo parte da decoração no local e assustando os presentes.

O caso foi registrado no sábado (16), no Hulihe’e Palace, na comuna de Kailua-Kona, poucos minutos antes da cerimônia começar.

“A organizadora do evento falou ‘Ok, parece que tudo vai começar na hora certa’. Olhamos para fora e tinha uma parede de água. Pensamos ‘Ah, provavelmente não vai começar na hora certa'”, afirmou o noivo, Dillon Murphy, em entrevista ao programa “Today”.

A noiva, Riley Murphy, disse que chegou ao local pouco antes do ocorrido e viu amigos e familiares se organizando para tentar fazer a festa acontecer.

“Eu olhei e a pista de dança estava completamente submersa. Os vasos de flores, tudo tinha sido derrubado. Inicialmente, eu pensei ‘meu Deus, que pesadelo’, mas a rapidez de toda nossa família e dos nossos amigos para fazer as coisas se organizarem, secarem o local e rearranjarem tudo fez com que ficássemos calmos”, afirmou.

Segundo os noivos, ninguém ficou machucado e a festa foi reorganizada em outro ponto do estabelecimento sem qualquer problema.