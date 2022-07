Idoso de Anápolis que corria o risco de perder a perna pela demora do SUS consegue ajuda dos EUA

Veiculada no dia 05 de julho no Portal 6, a matéria que mostrava a situação do idoso Edison Sebastião Santana, de 73 anos, teve um final feliz.

Ele estava há 25 dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon, na região Leste de Anápolis, onde aguardava por uma cirurgia na perna esquerda para evitar a amputação do membro.

Nesta quarta-feira (20), Lara Cristina, enteada do idoso, contou que ele passou pelo procedimento nesta terça-feira (19) e que foi um sucesso.

De acordo com ela, após a matéria ter sido veiculada no Portal 6, surgiram diversas pessoas buscando ajudar pelo Instagram, mas uma mensagem em especial foi a que mudou a realidade do idoso.

“Eu agradeço muito a vocês. Depois da reportagem o direct choveu de pessoas buscando ajudar. Eu estava indo visitar meu padrasto quando ele entrou em contato. Eu filmei tudo, desde da hora que cheguei na UPA, para atestar a veracidade do que estava falando”, relembrou.

O contato veio de uma pessoa nos Estados Unidos – cuja identidade não foi revelada por Lara – mas que possuía parentes em Anápolis e que viram a matéria no Portal 6.

“A partir do momento em que esta pessoa entrou comigo, até a terça-feira (19), eu conversei com ela todos os dias. Eu sempre fui muito clara, fizemos um exame para saber o que ele tinha de fato. Só este exame custou R$ 2.500, no lugar que era mais em conta em Anápolis. Fizeram os exames pré-cirúrgicos e a cirurgia foi realizada ontem (19)”, contou.

Apesar do sucesso na cirurgia, Edison precisou amputar o dedinho do pé esquerdo, que estava necrosado. Apesar deste contratempo, ela comemorou a realização do procedimento.

“Foram 15 dias entre a matéria e a cirurgia, que foi realizada nesta terça-feira (19). Ele teve que amputar o dedinho, pois não estava chegando sangue, aí necrosou. Foi ruim, mas nada próximo do que poderia ter acontecido”.