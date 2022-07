Todo homem que trai tenta amenizar a situação, equilibrando seus erros em coisas boas para sua esposa ou namorada.

Aí nessas horas, ele tenta de tudo para maquiar as puladas de cerca, seja flores, presentes, jantares especiais e alguns elogios.

E por falar nele, hoje vamos citar alguns comentários que os homens fazem mesmo traindo as esposas ou namoradas.

6 elogios que todo homem que trai costuma fazer às mulheres:

1. Você está cada dia mais linda

Chega ser clichê, mas é só o homem perceber que está com a corda no pescoço que ele vem todo mansinho para a amada.

Aí ele vai te falar algo que nunca disse antes, nem durante a lua de mel, que você está cada dia mais linda, dá para acreditar?

2. Nunca tinha reparado nessa sua roupa

Outra coisa que eles vão fazer é começar a reparar coisas que nunca notaram antes, como roupa, cabelo e assim por diante.

Nesse momento, minha cara, ele vai elogiar o seu vestido de anos e ainda de quebra, vai te convidar para um jantar só para mostrar o príncipe da Disney que você tem em casa.

3. Seu cabelo está mais bonito

Se do dia para noite, seu namorado resolveu falar do seu cabelo, coisa que em anos não fazia, desconfie!

Ele está buscando formas de maquiar seus erros e traições.

4. O tempo te fez bem

Não tem como negar, as mulheres correm das marcas que o tempo deixa, como rugas e fios brancos.

Logo, é muito proposital quando um homem vem elogiar uma mulher, tocando exatamente nesse assunto tão delicado.

5. Sua comida está deliciosa

Seu namorado nunca foi daqueles que elogia sua comida e seus dotes em casa?

Pois bem, se de uma hora para outra ele resolveu fazer isso, abra os olhos!

6. Esse lugar combina com você

Por último, aqui vai mais um elogio muito suspeito usado por eles!

Dizer que alguma coisa ou lugar combina com você sai do habitual de elogios que as mulheres recebem comumente.

Por isso, investigue isso e desconfie.

