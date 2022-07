Muito além do que só um currículo “perfeito”, a entrevista de emprego é um ponto de extrema importância para conseguir o trabalho dos sonhos.

Inclusive, em alguns casos, é justamente nessa fase que o candidato acaba se saindo mal e perde o cargo que poderia facilmente ser dele.

Para a maioria das empresas contratantes, não adianta nada o profissional contar com o currículo impecável se não sabe se portar adequadamente na entrevista.

Além disso, a entrevista vai muito além do que somente saber responder corretamente as perguntas realizadas pelo avaliador.

Até mesmo coisas que a maioria das pessoas nem imaginam vão estar contando pontos para o candidato ser ou não aprovado.

Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a não cometer nenhum errinho perigoso.

6 coisas que não se deve fazer em uma entrevista de emprego

1. Se vestir de maneira inadequada

Não que exista algum código de vestimenta para entrevistas de emprego. Porém, é sempre importante tomar bastante cuidado com a roupa escolhida para o grande dia.

Por mais que a empresa desejada tenha um estilo menos formal, é importante que o candidato vá sempre com um traje mais profissional.

Claro, isso não significa ter que ir com terno e gravata! Mas, ir com uma roupa cheia de estampas chamativas, chinelo e peças curtas para mulheres, podem ser um grande erro.

Afinal, a impressão é a primeira que fica!

2. Linguagem corporal

A linguagem corporal diz muito sobre o candidato para a vaga. Por isso, não olhar nos olhos do entrevistador, falar baixo e se sentar de qualquer jeito, são erros grandes.

O ideal, é que o profissional cumprimente o avaliador com um aperto de mão firme, sempre responda as perguntas olhando nos olhos e sente com a postura adequada.

Assim, passará uma imagem muito melhor!

3. Resposta confusa

Nem sempre responder depressa alguma pergunta realizada será uma boa opção!

A resposta rápida muitas vezes acaba se tornando confusa, o que não é bem avaliado em uma entrevista de emprego.

Pensando nisso, o ideal é parar um pouco, formular mentalmente e só depois responder de maneira clara e objetiva.

4. Não fazer pergunta

Não basta apenas responder as perguntas realizadas pelos empregadores, é necessário fazer algumas também.

Isso porque perguntar sobre a empresa em que deseja atuar vai demonstrar interesse do candidato, o que é visto com bons olhos.

5. Contar longas histórias

Claro que o empregador quer ouvir um pouco sobre você. No entanto, histórias longas demais ou muito tristes podem ser um erro.

Por isso, se perguntado, conte apenas o que você acredita que realmente merece ser destacado da sua vida, sem se alongar muito.

Além disso, evite se comportar de forma muito vaidosa, familiar e de jeito nenhum, insinue um flerte durante a entrevista.

6. Se atrasar

Um erro muito comum e que prejudica muito a imagem do candidato diante da empresa contratante é o atraso já na entrevista de emprego.

O ato pode até parecer inocente, mas vai passar a impressão de desinteresse e falta de comprometimento. Além disso, o empregador ficará com medo do funcionário sempre se atrasar se for contratado.

Então, o ideal é evitar possíveis contratempos e sair de casa um pouco mais cedo do que o horário combinado. Assim, garante a pontualidade e evita imprevistos.

