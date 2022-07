Concessionária abre cadastro para quem quer trabalhar no Aeroporto de Goiânia

A empresa CCR Aeroportos, uma das principais concessionárias do segmento no Brasil, anunciou a abertura de vagas para quem quer ingressar no banco de talentos da companhia.

As oportunidades são destinadas para nove estados, sendo esses Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais.

Os interessados podem se inscrever para os cargos de Fiscal de Pátio e Pistas, Agente de Aeroporto, Atendimento e Segurança, Operador APOC, Prevenção e Emergência.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação; previdência privada; Gympass (plataforma corporativa de atividade física); licença maternidade de 06 meses e paternidade 20 dias.

Mais informações sobre as vagas estão disponíveis no site da CCR Aeroportos.