Preso homem suspeito de matar professora com golpes de barra de ferro dentro da própria casa

Cerca de 24h após um crime bárbaro ocorrido em Uruaçu, Norte do estado, um homem, de 35 anos, suspeito do assassinato foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ele teria matada a companheira e professora da rede municipal de ensino do município, de 43 anos, no último domingo (24) dentro da própria residência da vítima.

Durante a fiscalização, o homem confessou ter matado a namorada com golpes de barra de ferro e estaria fugindo. No momento da abordagem, ele trajava camiseta e bermuda com manchas, provavelmente de sangue.

O Portal 6 apurou que uma testemunha, um idoso de 60 anos, ia fazer um serviço no imóvel que a irmã havia alugado para a vítima.

Logo que chegou no endereço, o trabalhador chamou por diversas vezes pela moradora, mas em nenhuma obteve resposta. Em seguida, ele notou que o portão estava semiaberto e por isso, entrou para ver se estava tudo bem.

Já no interior da residência, o idoso encontrou a vítima caída no chão e rodeada por uma grande quantidade de sangue. Diante da cena de terror, ele acionou a Polícia Militar (PM).

Os policiais identificaram que a mulher já estava sem os sinais vitais e isolaram o local até a chegada da Polícia Técnico Científica e do delegado da Polícia Civil.