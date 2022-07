Filipinas cancelam compra de helicópteros militares russos

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em mais um efeito colateral da Guerra da Ucrânia no mercado internacional de armamentos, as Filipinas cancelaram nesta quarta (27) a compra de 16 helicópteros de transporte militar russos Mi-17.

A aquisição havia sido feita nos estertores do governo de Rodrigo Duterte, em junho, por US$ 227 milhões (R$ 1,2 bilhão), mas agora foi encerrada por temor de que os EUA apliquem sanções ao país por comprar material militar de Moscou -que, até a eclosão da guerra, era o segundo maior exportador bélico do mundo.

Os EUA lideram a lista, e têm agora abocanhado contratos em série, particularmente entre aliados europeus.