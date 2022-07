“Lamentável”, diz Roberto Naves sobre denúncia de agressão do vereador Edimilson Mercado Serve Bem

Durante o primeiro dia do Arraiana, o prefeito Roberto Naves (PP), se pronunciou sobre as denúncias de agressão que vieram a tona nesta quarta-feira (27), contra o vereador Edimilson Mercado Serve Bem (PV).

Ainda sem estar totalmente inteirado do caso, ele defendeu que a denúncia feita pela esposa do parlamentar seja apurada, mas também resguardou o direito de Edimilson dizer o que aconteceu.

“Lamentável! Eu ainda não sei do caso, vou procurar saber o que aconteceu até para poder opinar. Eu tenho quatro filhas mulheres e sou totalmente contra a agressão contra as mulheres ou qualquer outra pessoa. Se há denúncia tem que ser apurada e tem que dar direito também do vereador dizer o que aconteceu ou não”, pontuou.

O caso foi revelado nesta quarta-feira (27) pelo Portal 6. A apuração mostrou que ela procurou uma delegacia duas vezes neste mês para detalhar as agressões físicas e psicológicas que estaria sofrendo há pouco mais de um ano.

Em contato com a reportagem, o vereador negou todas as agressões e afirmou que pode provar, embora não tenha mencionado como as denúncias dela seriam falsas.