Turista britânico é decapitado por hélice de helicóptero ao tirar selfie

Um turista britânico foi decapitado pela hélice de um helicóptero que estava decolando, enquanto tirava uma selfie. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (25) na Grécia.

Jack Fenton, 22, estava se preparando para voltar ao Reino Unido de uma viagem em Mykonos. Durante o passeio, ele parou para usar o celular e caminhou para trás das pás da cauda do helicóptero, que ainda estavam em movimento.

Ele foi atingido na região do pescoço e morreu instantaneamente, segundo o tabloide inglês Daily Star.

A emissora grega Open TV apontou que Fenton estava distraído, tentando tirar uma selfie com o celular quando o acidente aconteceu. O episódio envolveu um helicóptero Bell 407.

As autoridades estão investigando o caso. A imprensa local informou que o piloto do helicóptero pode enfrentar acusações de homicídio culposo, se for descoberto que os responsáveis pela aeronave permitiram que os passageiros saíssem antes que as pás do rotor parassem.

A fatalidade aconteceu à vista de outros turistas no heliponto. No entanto, as autoridades afirmaram que os pais de Fenton, que o acompanhavam na viagem, estavam passeando em outro helicóptero. Os turistas tinham como destino o Aeroporto Internacional de Atenas, para embarcar em um jato particular de volta ao Reino Unido.

Em um comunicado, o porta-voz do Departamento de Relações Exteriores do Reino Unido (FCDO, na sigla em inglês) lamentou a morte de Jack Fenton.

“Estamos apoiando a família de um britânico que morreu na Grécia e estamos em contato com as autoridades locais”.