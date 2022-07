A vingança da pizzaria que recebeu Pix falso como pagamento

O proprietário de uma pizzaria, localizada em Teresina, no Piauí (PI), resolveu aplicar uma ‘lição de moral’ em um cliente que tentou comer de graça utilizando um comprovante de transferência de Pix falso.

De acordo com Robson Costa, dono do local, tudo começou há cerca de um mês quando ele foi vítima do mesmo golpe e teve um prejuízo de R$ 300.

Com a perda, o empresário decidiu que não seria enganado novamente e passou a ficar mais vigilante nas fiscalizações dos pedidos – ação que foi capaz de livrá-lo de um segundo dano.

Na última segunda-feira (25), o homem recebeu um comprovante de pagamento de R$ 55 referente a um pedido e decidiu conferir se realmente o item tinha realmente sido pago.

Mas ao abrir a conta bancária, Robson notou que o dinheiro enviado era, na verdade, de R$ 0,01 e que o comprovante tinha sido adulterado.

No intuito de se vingar do golpista, o estabelecimento decidiu enviar uma pizza feita apenas de massa e sem nenhum recheio. Como opção de bebida, a escolhida foi uma garrafa cheia de suco em pó com uma pitada de sal.

Além disso, o entregador ainda escreveu “pizza fake” na embalagem do item e, depois, colocou um pênis de borracha dentro da comida com maionese por cima.

Após realização da entrega, o golpista resolveu enviar uma mensagem para a pizzaria afirmando que não entendia o porquê da entrega ter sido realizada daquela maneira. Em seguida, o homem bloqueou o contato do comércio.

Com a confusão, Robson resolveu procurar a polícia e denunciar o homem. ““Não confiamos mais só no comprovante. Estamos sempre olhando se o valor está na conta”, disse ao G1.