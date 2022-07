‘Catador de papel escalador’ é preso suspeito de causar prejuízo a tradicional clínica de Goiânia

O catador de papel Lucas Moisés Nunes de Jesus, de 33 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na terça-feira (26), em Goiânia.

Ele é investigado por furtar uma tradicional clínica de Goiânia, a CDI Marista, por três vezes, em um pouco mais de um ano. Lucas realizou o mesmo procedimento em todos os momentos: escalava o muro no período noturno para subtrair os bens.

Na primeira ação, conseguiu furtar mais de R$ 10 mil. Na segunda, foram R$ 3,5 mil, além de um celular funcional na última situação.

Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a identificação do suspeito ocorreu por meio de coincidência genética obtida em material de DNA que foi recolhido em local do crime comparado com o DNA colhido por responder por crime de estupro de vulnerável.

Conforme a corporação, ele confessou os crimes e segue recolhido à disposição do Judiciário.