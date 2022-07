Pedestre é atropelado fora da faixa na Avenida Goiás e morre na hora

Uma idosa de 75 anos foi atropelada no início da tarde desta sexta-feira (29) enquanto tentava atravessar uma via na Avenida Goiás, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia.

De acordo com algumas testemunhas que estavam no local, a vítima estava fora da faixa de pedestre quando foi surpreendida por um Cobalt que trafegava pela pista e a acertou.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas só pôde constatar o óbito da mulher no lugar.

Além do Samu, compareceram no local o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML).

Um inquérito será instaurado pela Delegacia de Investigação de Crimes de trânsito (DICT) para apurar os fatos.