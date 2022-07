Professora corre o risco de perder o emprego após ter o segredo que escondia dos alunos descoberto

Uma professora está correndo o grande risco de ser demitida do trabalho após ter o conteúdo publicado no OnlyFans vazado e gerado enorme revolta entre os pais dos alunos.

Miguelina Fredes Sarasola, de 28 anos, leciona as aulas para a turma de terceira série do ensino fundamental, na tradicional Escola Normal Superior Nº 30, localizada na província de Santa Fé, na Argentina.

A instituição foi fundada em 1886 e um dos tópicos que mais se orgulha é a preservação das tradições locais. Logo, a notícia sobre as fotos da docente intrigou muito a direção.

Um outro grande problema para Miguelina é que, nas fotos publicadas, ela está quase nua e, nas poucas postagens vestidas, o traje é fantasia erótica com a temática escolar.

“Eu tiro fotos sensuais. Se eu as vendo ou não, isso é problema meu”, foi o que retrucou Miguelina à imprensa local, após a enorme onda de críticas.

A profissional também está de licença desde março, o que favoreceu ainda mais o pedido de demissão por parte dos pais dos dicentes.

“Deixe-a fazer o que quiser com sua vida privada, mas se ela tornar público (a atividade no OnlyFans), torna-se incompatível com o ensino”, afirmou Lautaro Ríos, pai de uma aluna.

Não muito preocupada, a argentina ainda comentou que está cogitando entrar na próxima edição do Big Brother para competir no reality.

