Jovem descobre que é mãe ao fazer xixi e o bebê sair do corpo

O que era para ser apenas uma simples ida ao banheiro acabou transformando de vez a vida da jovem Lucy Jones, de 22 anos. Moradora de Bristol, na Inglaterra, a mulher acabou tomando um verdadeiro susto ao se deparar com pés de bebê saindo do próprio corpo enquanto fazia xixi.

De acordo com ela, tudo começou após sentir fortes dores no estômago e nas costas. Inicialmente, a britânica pensou que os incômodos eram cólicas, já que ela estava prestes a menstruar.

Porém, após algumas horas, Lucy sentiu a barriga revirar e decidiu ir ao banheiro para tentar “aliviar” a dor na região. Já no local, a jovem acabou escutando um barulho inusitado vindo das partes íntimas, quando se deparou com os pés do bebê.

Segundo ela, a gravidez foi uma verdadeira surpresa já que ela não apresentou nenhum sintoma típico de gestação e fazia uso da pílula anticoncepcional.

“Eu não tinha barriga, enjoos e menstruei durante todos os meses”, disse ao jornal Daily Mail.

Como também estudava para se tornar aeromoça, Lucy chegou a passar por alguns exames de saúde em uma companhia aérea, há cerca de um mês antes do parto.

“Eu ainda fiz dois testes de gravidez que deram negativos”, revela.

Lucy ainda conta que, na semana da gestação, ela ingeriu bebidas alcoólicas, foi em festas e ainda trabalhou por 70h durante os sete dias.

Apesar do susto, ela afirma que está feliz com a chegada da criança, que recebeu o nome de Ruby.