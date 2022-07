Drogaria Santa Marta se pronuncia após cliente negro ser humilhado e acusado de roubo por gerente

Por meio de nota, a Drogaria Santa Marta veio a público se pronunciar após um cliente ser vítima de injuria racial em uma unidade de Goiânia. De acordo com a empresa, o acontecimento é inaceitável dentro do código de ética e conduta do local.

“O fato está sendo apurado, as pessoas envolvidas estão sendo identificadas e o caso será tratado através das vias administrativas/judiciais cabíveis”, informou.

A empresa afirmou ainda que repudia “qualquer forma de preconceito, racismo, agressão, assédio, abuso de poder, violência verbal ou física”.

A situação ocorreu no último dia 22, quando Natan Vinícius Gonçalves, comprou um item na farmácia e disse que não precisava de sacolas, já que o local que ele trabalhava era bem próximo.

O jovem, que é cabeleireiro, conta então que o gerente, acompanhado de outra pessoa, foi até o salão em que ele estava e o acusou de ter roubado. Os dois ainda tentaram arrancar o produto das mãos do rapaz.

A situação se resolveu quando Natan voltou ao caixa e a moça que o atendeu afirmou que ele tinha pago pelo item. Ao G1, o rapaz afirmou ter se sentido humilhado.

“Pessoas como eu, pessoas pretas, LGBTs, sempre tenta evitar esse tipo de coisa, sempre tenta evitar passar uma imagem que as pessoas vão julgar”, disse.

