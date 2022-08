É emocionante o gesto deste filho para a mãe que perdeu o cabelo em tratamento de câncer

Um jovem, de 27 anos, decidiu presentear a mãe com um gesto extremamente comovente e a ação viralizou na internet, comovendo internautas no mundo todo. O caso aconteceu no Arizona (EUA).

Matt Shaha acompanha o sofrimento de Melanie Shaha desde 2003, com uma sequência de três tumores na cabeça, que levou a mulher a passar por duas neurocirurgias e sessões de quimioterapia.

O grande problema é que, após as últimas sessões, Melanie perdeu todo o cabelo e foi informada pela equipe médica que não teria mais o crescimento dos fios no couro cabeludo novamente e isso a incomodou bastante.

“Quando você usa um chapéu em todos os lugares, você acaba chamando atenção. Não me importo de estar doente, mas me importo muito de parecer doente”, disse à Fox News.

Com isso, Matt decidiu concluir a faculdade em 2020, e deixar o cabelo crescer cerca de 30 cm para confeccionar uma peruca para a mãe.

Ele não conseguiu começar a deixar o cabelo crescer antes, pois frequentava a Universidade Brigham Young e precisava se adequar aos padrões de vestimenta e aparência da escola.

Apesar do gesto emocionar a mãe, ela se preocupou bastante com o filho. “Era uma grande questão e poderia haver um momento isso não seria bom para sua carreira, esportes ou relacionamento”.

Mas o final pôde ser feliz. Em março deste ano – após completar dois anos sem cortar nenhum fio – o jovem procurou um salão de beleza e cortou os 30 cm para a mãe e o gesto fez com que Melanie derramasse várias lágrimas.

“A bondade, compaixão e sacrifício de Matt foram realmente espetaculares. Ele mostrou muito amor e preocupação”, comentou a mulher.

Após a retirada dos longos cabelos, o jovem enviou tudo à Compassionate Creations – uma empresa em Newport Beach, Califórnia, especializada na construção de perucas personalizadas.

