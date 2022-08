Ao menos uma vez na vida, todo brasileiro já jogou na loteria e ficou sonhando com a infinidade de coisas que poderia fazer com o valor do prêmio. Porém, são infinitas possibilidades de acertar os números pode parecer uma tarefa impossível para quem não conhece os macetes.

Mesmo sendo tão complicado, o jogo da sorte é a maneira mais “fácil” de se conseguir tornar um milionário em um curto período de tempo.

Por essa facilidades, milhares de brasileiros fazem apostas a cada nova oportunidade e o sonho de um dia ser o vencedor nunca acaba. Afinal, a esperança é a última que morre.

Pagar todas as dívidas, garantir um futuro melhor, comprar um carro, uma casa para sair do aluguel, ajudar a família. A cada tentativa já existe um sonho para como usar o dinheiro por trás.

Então, para te ajudar a realizar, separamos alguns truques que poucos conhecem.

6 macetes que todo mundo que joga na loteria precisa conhecer

1. Evite finais com “9” ou “0”

Os números que possuem final zero ou nove são os que costumam ser menos sorteados nos jogos da loteria. Por isso, é importante evitar.

Quer uma dica extra? Fiquem bem longe dos azarentos “09” e “90”.

2. Evite números seguidos

São bastante raras as ocasiões em que números em sequência são sorteados. Então, o ideal é não testar a sorte se você realmente deseja muito o prêmio.

3. Evite muitos números em uma mesma linha

Essa dica segue a mesma lógica da anterior. Isso porque assim como os números em sequência, é difícil que uma linha inteira carregue o grande prêmio.

4. Divida igualmente os ímpares e os pares

Sempre tente jogar a mesma quantidade de números pares e ímpares na cartela.

Opte, por exemplo, em marcar cada dezena de cada. Assim, as chances de acertar acabam se tornando maiores.

5. Números do azar

Assim como os que terminam em nove e zero, alguns outros números também são mais difíceis de sair e por isso, jogar eles pode te trazer azar.

São eles, 01, 02, 03, 11, 22, 44, 45, 48 e 57.

6. Números da sorte

Se existem os números do azar que são pouco sorteados, por outro lado, existem os da sorte que saem com mais frequência.

Então, separe um papel e caneta e anote os queridinhos: 05, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 32, 33, 37, 41, 42, 51, 53 e 54.

Com todas essas dicas, quem sabe você não se torna o próximo brasileiro milionário!

