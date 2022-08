Casos de Covid-19 caem 76% em julho, em Anápolis

O mês de julho se encerrou com uma significativa redução, de mais de 76%, no número de casos confirmados de Covid-19, em Anápolis.

Segundo dados coletados no boletim de informe epidemiológico, em junho foram 8.542 anapolinos diagnosticados com a doença. No mês seguinte, as infecções despencaram para 1.992.

Por outro lado, as mortes não tiveram redução tão expressiva. De 21, em junho, elas fecharam julho em 19.

A diretora de vigilância epidemiológica de Anápolis, Mirlene Garcia, explicou que a expectativa agora após a redução, é de que o município passe por uma estabilização dos casos.

“A tendência é de decrescer, de diminuição do número de casos, com uma posterior estabilização eu acredito que já na próxima semana”, afirmou.

Ela lembrou que os feriados e recessos tendem a provocar algumas alterações na divulgação dos registros e, por isso, é necessário aguardar ainda alguns dias para se ter certeza da quantidade exata de casos confirmados durante o último mês.

Internações

Com o avanço da vacinação em Anápolis, e a consequente diminuição da gravidade da doença, apenas sete anapolinos encontram-se internados devido à Covid-19.

Até o momento, outros 387 cumprem isolamento domiciliar, segundo consta no Informe Epidemiológico da cidade.