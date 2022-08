Vídeo mostra o tamanho da cobra que entrou dentro de uma casa e deixou todos assustados

Um vídeo mostrando uma píton gigante entrando em uma residência tomou as redes sociais nos últimos dias e deixou internautas no mundo todo chocados.

A cobra não venenosa, de aproximadamente seis metros de comprimento e largura de um tronco de árvore, foi flagrada se movimentando vagarosamente. É possível perceber que ela se alimentou pouco tempo antes da gravação.

“Viver perto da selva permite que você tenha a visita de animaizinhos doces”, foi o comentário feito pelo usuário que postou o vídeo.

A grande questão para os internautas do Twitter é sobre a localização que o animal foi encontrado. Um chegou a comentar sobre a placa de uma moto vista na cena e, aparentemente, seria da Indonésia.

Vale a pena ressaltar que essa espécie gigante é tipicamente encontrada no Sul e Sudeste da Ásia. No entanto, não é tão comum se deparar com uma píton tão enorme quanto a da filmagem.

Veja