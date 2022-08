Cansado de ganhar pouco, professor larga a sala de aula e arruma emprego em supermercado

Um professor graduado decidiu abandonar as salas de aulas para ingressar num novo ramo, longe da docência, pois, segundo ele, estava cansado de ganhar pouco.

O norte-americano Seth Goshorn, de 28 anos, explicou em vídeos no TikTok que trabalhou por seis anos nas salas de aula, primeiro como tutor de leitura e depois como professor de educação física, no estado de Ohio (EUA).

Porém, apesar do amor incondicional pelo emprego, a questão financeira pesou mais e ele preferiu abandonar tudo para assumir um cargo de gerência no supermercado Walmart.

“Deixo o ensino depois de 6 anos para ser gerente do Walmart e ganhar mais não usando meu diploma”, comentou na plataforma.

Seth explicou que antes, ele recebia, em média, US$ 3,58 (cerca de R$ 18,9 mil) mensalmente. Agora, com o novo emprego, passará a receber US$ 4,58 mil (cerca de R$ 24,2 mil).

Com isso, o salário anual do ex-professor será de US$ 55 mil (aproximadamente R$ 290,4 mil), ou seja, 22% a mais que anteriormente.

O jovem ainda pontuou sobre apoiar muito a causa nobre da docência e que não planeja desencorajar ninguém. “Eu só quero que meus amigos professores sejam pagos como deveriam ser”.

Seth frisou que só tomou a decisão quando passou com uma lesão no pé e viu que as condições financeiras estavam ruins. “Eu encontrei uma nova carreira”, escreveu em uma carta aberta.

O conteúdo do norte-americano viralizou e alcançou quase 830 mil visualizações e 1,5 mil comentários. Enquanto alguns apoiaram bastante, outros ponderaram que, apesar de ser mais dinheiro, o trabalho será triplicado.

“Fará mais dinheiro. Porém, não terá férias de verão, férias de inverno, feriados e finais de semana”, disse um internauta.

