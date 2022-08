Mulheres precisam correr para não serem mortas a facadas em bairro de Anápolis

Duas jovens foram ameaçadas por um antigo padrasto com um facão, na noite desta terça-feira (02). A situação aconteceu no Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o homem viveu uma relação estável com a mãe das moças. Desde o término, ele mandava mensagens dizendo que tiraria a vida dela.

Depois da ameaça mais recente, uma das filhas da mulher foi até a casa do indivíduo para confrontá-lo.

Preocupada com o que poderia acontecer, a irmã foi atrás para buscar a jovem e impedir o pior, mas foi surpreendida com o que viria. O homem começou a ofendê-las e disse que as mataria.

Ele então entrou em casa e já saiu com o facão na mão, correndo atrás das duas, que precisaram sair em disparada para se salvar. Uma delas acionou a Polícia Militar (PM), que esteve no local.

Para os militares, o autor relatou que fazia ameaças contra a ex-companheira porque ela havia traído ele durante o relacionamento. Mas negou que tenha ido atrás das moças com o objeto cortante.

Os envolvidos foram encaminhados a Central de Flagrantes de Anápolis. As mulheres tiveram a oportunidade de denunciá-lo, mas preferiram não prestar queixa e o homem não ficou preso.